Jundiaí do Sul abre PSS para contratação de professores, motoristas e servidores públicos

Nesta quinta-feira (03), a prefeitura de Jundiaí do Sul abriu as inscrições dos Processos Seletivos Simplificados (PSS’s) para a contratação de professores, motoristas, servidores públicos e auxiliar administrativo. As inscrições estarão abertas até o dia 17 deste mês e as provas serão realizadas por títulos, com carácter eliminatório e classificatório.

De acordo com as informações contidas no edital de abertura do PSS, os salários podem chegar a R$ 3.036,00 dependendo do cargo. Cada área possui apenas uma vaga disponível, a não ser a área de Agente de Combate às Endemias, em que a oportunidade é apenas para cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas em três níveis, o nível fundamental, que conta com uma vaga para Motorista, o nível médio, com vagas para cadastro reserva de Agende de Combate às Endemias e uma vaga para Auxiliar Administrativo e o nível superior, com vagas para Professor de Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil, Educação Física, Artes, Informática e Inglês.

Para o cargo de Motorista, o salário proposto é de R$ 2.170,93, com uma carga horária de 40 horas semanais. Os requisitos para esta vaga incluem Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e os interessados não precisam ter concluído o Ensino Fundamental.

Já para o cargo de Auxiliar Administrativo, a carga horária também é de 40 horas semanais, mas o salário ofertado é de R$ 1.618,30, enquanto para o cargo de Agente de Combate às Endemias o salário é de R$ 3.036,00, acrescentado de R$ 607,20 de insalubridade e a carga horária também é de 40 horas semanais. Para ambas as vagas, o requisito é a conclusão do Ensino Médio.

Para as vagas de professor, que contam com uma vaga em cada área, as cargas horárias são de 20 horas semanais e o salário de ambas é de R$ 2.198,87. Para o cargo de professor de Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil, os requisitos mínimos são a formação em nível superior na modalidade da pedagogia, enquanto para Educação Física os requisitos são licenciatura em Educação Física e registro no respectivo Conselho.

Os requisitos para professor de Artes contam com a licenciatura em Educação Artística ou Artes, enquanto para professor de Informática o requisito é o Ensino Superior completo na área. Já para professor de Inglês, o requisito mínimo é a licenciatura em letras/inglês.

Aqueles que se interessarem em participar do PSS e tentar garantir sua vaga podem se inscrever gratuitamente através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, que os direcionará para a aba de inscrição. A seleção acontecerá por meio de uma prova de títulos e de experiência profissional. Para ter acesso a mais informações sobre o PSS, os interessados pode acessar o edital completo AQUI.