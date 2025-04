Equipes de Jaboti estreiam neste sábado na Copa Dimas contra Sapopema

Equipe sub-14 estreou no dia 22 de março contra Piraí do Sul, e agora é a vez das equipes sub-10 e sub-12. Foto: Divulgação

No próximo sábado (05), as equipes sub-10 e sub-12 de Jaboti estreiam na primeira edição da Copa Dimas Mercado Skinão. A competição de futebol de campo, realizada para as categorias de base, conta com equipes de diversas cidades do Paraná e conta com os melhores atletas das categorias de base das cidades participantes.

“Esse momento é especial, pois marca a primeira participação dessas categorias em uma competição oficial de futebol representando nosso município”

A estreia das equipes será na cidade de Sapopema, onde será realizada a primeira rodada das categorias sub-10 e sub-12 da competição. Além de estrearem fora de casa, as duas equipes vão estrear contra os donos da casa. Ambas as equipes vão enfrentar as equipes de Sapopema, em suas respectivas categorias.

“O desafio será grande! Enfrentaremos a forte equipe de Sapopema, mas nossos atletas estão preparados para dar o seu melhor em campo”, disse a Secretaria de Esportes de Japira através das redes sociais.

Além de marcar a estreia das equipes de Jaboti na competição, os primeiros jogos também simbolizam algo muito maior para os jovens atletas que compõem as equipes. “Esse momento é especial, pois marca a primeira participação dessas categorias em uma competição oficial de futebol representando nosso município”, conta a Secretaria de Esportes.

Contudo, esta não será a primeira participação de Jaboti na competição, já que as equipes sub-14 e sub-16 já realizaram suas estreias no dia 22 de março, sendo que a equipe sub-14 empatou com Piraí do Sul em um placar de 1 a 1 e a equipe sub-16 acabou derrotada por Piraí do Sul em um placar de 3 a 2.