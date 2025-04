Senado Federal disponibiliza mais de 30 cursos gratuitos com certificado

O Senado Federal está com inscrições abertas para mais de 30 cursos gratuitos na modalidade do Ensino à Distância (EAD) que contam com certificados e podem ser realizados por qualquer pessoa. Duração máxima dos cursos é de 60 horas.

A divulgação dos cursos foi realizada na última terça-feira (01) no site oficial e nas redes sociais do Senado Federal. Segundo as informações, são 34 opções de cursos profissionalizantes, que buscam oferecer uma oportunidade a mais para que a população alcance mais conhecimento em áreas específicas.

De acordo com a publicação, o Senado está disponibilizando cursos nas áreas de Direito, Português, Gestão Estratégica, Orçamento Público e outras 30 áreas de conhecimentos que podem mudar a vida e a carreira profissional dos moradores totalmente de graça. Os cursos podem ser encontrados no site oficial do Senado.

Cada curso terá suas especificações, de acordo com a área selecionada pelo aluno. Portanto, os cursos terão durabilidade mínima de 10 horas, e a duração máxima dos cursos pode ser até 60 horas, variando entre as áreas disponíveis.

Além de serem totalmente gratuitos para todos e oferecer uma oportunidade única de conquistar conhecimentos profissionalizantes, os cursos do Senado ainda têm o diferencial do certificado de conclusão, que pode ser uma garantia valiosa para a carreira profissional dentro da área cursada pelos alunos.

Os interessados em participar dos cursos devem entrar no site do Senado, que os direcionará para um login. Após, os alunos terão as opções de cursos para selecionar, sendo que podem ser selecionados até dois cursos simultâneos sem tutoria e apenas um curso com tutoria.

Mais informações sobre realização dos cursos, inscrições ou dúvidas podem ser tiradas diretamente no site do Senado, ou os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Ensino à Distância (SEED) através do telefone +55 (61) 3303-1475, ou ainda pelo endereço de e-mail [email protected].