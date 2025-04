Salto do Itararé terá passeata de conscientização do Abril Azul

Ação faz parte das atividades voltadas para o mês da conscientização do autismo. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O mês de abril está sendo marcado por diversas ações, eventos e atividades voltadas para a conscientização do autismo, tendo em vista que o mês foi destinado à campanha Abril Azul, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o autismo. Em Salto do Itararé, a programação destas atividades contará com uma passeata pública, que será realizada na próxima sexta-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura em suas redes sociais, a passeata começará em frente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), às 08h30 e sairá em direção à Praça Central do município.

Organizado pela prefeitura através das secretarias de Educação e Assistência Social, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a passeata terá como tema a cor azul, que simboliza a luta pela conscientização do autismo. Nas redes sociais, a prefeitura ainda divulgou uma frase relacionada à valorização do autismo e seu impacto na sociedade atual.

“O autismo nos ensina o verdadeiro significado de empatia”

ABRIL AZUL

Mês de Conscientização sobre o Autismo

Abril Azul é o mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A campanha busca informar a sociedade sobre o autismo, promovendo inclusão, respeito e apoio às pessoas que convivem com essa condição. O dia 2 de abril, em especial, é reconhecido como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituído pela ONU. Durante o mês, diversas ações são realizadas para ampliar o entendimento sobre o TEA, combater o preconceito e garantir que autistas tenham seus direitos assegurados.