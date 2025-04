Sanepar anuncia implantação da rede esgoto em São José da Boa Vista

Na última quarta-feira (02), a prefeitura de São José da Boa Vista anunciou que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai implantar o sistema de rede esgoto no município e o edital para a contratação de empreiteira para realizar o serviço já foi divulgado.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura através das suas redes sociais, a Sanepar publicou o edital de contratação ainda na última quarta-feira para a contratação da empreiteira que irá realizar as obras de implantação de rede de esgoto e estação de tratamento na cidade.

Segundo as informações da prefeitura, a previsão é de que os serviços, tanto de implantação da rede esgoto tanto da estação de tratamento, tenham início a partir do segundo semestre deste ano, ou seja, a partir de julho os serviços devem começar no município.

Nas redes sociais, a prefeitura destacou a importância da implantação do sistema para a qualidade de vida local, destacando que o serviço trará a oportunidade de melhorias e evitará a contaminação dos rios que passam pela cidade.

“A implantação da rede de esgoto representará em avanço na qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente, pois o esgoto receberá tratamento adequado e deixará de contaminar os rios que passam pela cidade”, destacou a prefeitura nas redes sociais.