Homem é condenado por estuprar e matar mulher em Siqueira Campos

Um crime brutal registrado no município de Siqueira Campos teve um desfecho nesta terça-feira (01) um ano após uma mulher ser estuprada e morta. O réu foi condenado pelo Tribunal do Juri a 44 anos de prisão.

Continua após a publicidade

O crime que abalou os moradores do município aconteceu na noite de uma sexta-feira dia 05 de abril do ano passado. Na ocasião, a equipe da Polícia Militar receber a informação de que uma mulher havia sido encontrada morta no bairro Estação. No local, os policiais se depararam com uma cena de terror onde a vítima teve a garganta cortada e levou várias facadas pelo corpo. Além disso, também foi confirmado que a mulher havia sido estuprada.

Após o crime, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime, sendo o suspeito identificado. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público no fim do mês de abril de 2024. Em novembro, o processo foi remetido ao Tribunal do Juri que, nesta terça-feira, condenou o acusado a 44 anos de prisão no regime fechado.

Continua após a publicidade

O indivíduo que já está preso a 11 meses segue a disposição da Justiça para cumprir sua pena.