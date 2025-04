Cartão é recusado e homem acaba preso por não pagar restaurante

Um homem foi preso no início da tarde desta terça-feira (01) após se envolver em uma confusão em um restaurante. A ocorrência foi registrada no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência registrada em um restaurante situado a Avenida Brasil onde um cliente não havia pagado a conta e ameaçou funcionários.

No local, a vítima passou a relatar que é gerente do estabelecimento e um cliente tentou realizar o pagamento de uma refeição com o cartão, mas o mesmo foi recusado. Com isso, o homem ficou alterado e ameaçou ele e outro funcionário.

Continua após a publicidade

Diante da situação, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito que foi encontrado na Praça Geremias Lunardelli. Ao realizar a abordagem, o suspeito resistiu a ação dos policiais, mas acabou sendo contido e preso. Ele foi levado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.