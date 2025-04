Mãe e filho são presos após o suspeito dar soco na barriga de uma grávida

Mãe e filho foram presos no início da manhã desta terça-feira (01) após o suspeito dar um soco na barriga de uma adolescente grávida e a mulher agredir dois policiais. A ocorrência foi registrada no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada na Rua Ildeu Bráulio Filgueiras onde uma adolescente grávida havia sido agredida. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a jovem de 15 anos passou a relatar que está grávida do suspeito, um rapaz de 18 anos, e que neste dia o mesmo ficou agressivo e começou a lhe xingar. Além disso, a menor contou aos policiais que o agressor deu um soco em sua barriga dizendo que o filho não era dele.

Diante da situação, os policiais foram até a casa da mãe do suspeito que fica situada a Rua Horácio Malandrinho onde o indivíduo foi encontrado e preso. Durante a abordagem, a mãe do suspeito desacatou e agrediu os policiais recebendo voz de prisão.

Frente aos fatos, mãe e filho foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.