Mulher é surpreendida por ladrão dentro de sua casa ao chegar do trabalho

A equipe da Guarda Civil de Jaguariaíva liberou uma mulher que havia sido trancada em sua casa após ser vítima de um assalto registrado na noite da última sexta-feira (28).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, os agentes receberam um chamado via 153 para prestar atendimento a uma ocorrência de furto e, ao chegar na casa da solicitante, o criminoso já não estava no local. Porém, os agentes observaram um indivíduo dentro de um automóvel saindo da residência vizinha, sendo que o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e empreendeu fuga. Na sequência, houve perseguição até o momento em que o indivíduo abandonou o veículo e fugiu em direção a uma mata, não sendo possível mais encontrá-lo.

Voltando a residência de onde o indivíduo havia saído com o carro, os policiais encontraram uma mulher trancada em um dos cômodos. Após ser libertada, ela contou a equipe que chegou do trabalho e foi surpreendida por um homem dentro de sua casa que passou e lhe ameaçar utilizando um facão. Além disso, na garagem da residência vizinha, os agentes encontraram um automóvel cheio de objetos eletrônicos. O veículo seria utilizado na fuga.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil para que seja investigado.