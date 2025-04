Mulher pula de carro em movimento para não ser estuprada no Norte Pioneiro

JAGUARIAÍVA Há 3 horas Mulher é surpreendida por ladrão dentro de sua casa ao chegar do trabalho Situação foi registrada em Jaguariaíva e a vítima foi deixada trancada pelos criminosos

NORTE PIONEIRO Há 4 horas Mulher é presa com moto furtada na PR092 em Wenceslau Braz Barulho excessivo do escapamento chamou a atenção dos policiais que descobriram que a moto era furtada ao abordar a condutora

NORTE PIONEIRO Há 4 horas Homem tenta assaltar casa de idosa em Tomazina e acaba detido pela população Situação foi registrada na região Central do município após suspeito invadir a residência armado com uma faca

VIOLÊNCIA Há 1 dia Homem é preso após ameaçar a ex-cunhada grávida com um machado Caso aconteceu em Jundiaí do Sul após suspeito ir até a casa da vítima atrás de sua ex-esposa que tem uma medida protetiva contra ele