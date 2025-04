Siqueira Campos inicia campanha de vacinação contra a influenza

Nesta terça-feira (01), a Secretaria de Saúde de Siqueira Campos deu início à Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2025, com o objetivo de reduzir o risco de complicações, internações e óbitos causados pela doença. O serviço de vacinação estará disponível gratuitamente para toda a população, desde crianças de 06 meses de idade até idosos com mais de 60 anos.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura do município em suas redes sociais, a campanha teve início às 07h30 desta terça-feira, e seguirá sendo realizada de segunda a sexta em dois períodos, que serão separados entre as 07h30 e 11h30 no período da manhã, e entre as 13h00 e 17h00 no período da tarde.

A aplicação das vacinas será realizada nas salas de vacina do Posto Central, na Vila Nova e também na Alemoa, abrangendo toda a população siqueirense. Conforme explica a prefeitura, a campanha é uma iniciativa essencial para proteger a população contra o vírus da gripe, especialmente os grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

Portanto, além dos grupos mais vulneráveis, o público alvo da vacinação vai desde crianças entre 06 meses e 5 anos de idade, idosos acima dos 60 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e trabalhadores dos correios, visando oferecer uma qualidade de saúde maior para todos.