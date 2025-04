Ratinho Junior anuncia dois novos secretários para o governo do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta segunda-feira (31), a nomeação de dois novos secretários para o Governo do Estado. O ex-deputado federal Marco Brasil assumirá a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC), enquanto o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, conhecido como Do Carmo, comandará a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR). As nomeações serão publicadas em breve no Diário Oficial.

Continua após a publicidade

Marco Brasil, que tem 20 anos de carreira como locutor de rodeios e apresentador de televisão, foi suplente e assumiu como deputado federal durante a legislatura de 2019 a 2022. Ele se afastou em outubro de 2022 e reassumiu seu mandato em 2023, permanecendo até março deste ano. Na SEIC, ele terá a missão de dar continuidade ao desenvolvimento dos setores da indústria, comércio e serviços, áreas que têm registrado crescimento expressivo no Paraná, superando a média nacional. A Secretaria tem como uma de suas principais funções a formulação de políticas públicas para estimular o desenvolvimento produtivo integrado, em colaboração com entidades governamentais e não governamentais. A Invest Paraná, vinculada à SEIC, tem sido uma ferramenta chave na atração de investimentos para o Estado, contribuindo com mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados desde 2019.

Já Paulo Rogério do Carmo, natural de Maringá, é empresário, advogado e pós-graduado em Direito Aplicado. Foi vereador de Maringá entre 2017 e 2018 e, em 2018, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2022. Durante sua atuação na Assembleia Legislativa, ocupou cargos de destaque, como a presidência da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa e a vice-presidência das comissões de Educação e de Igualdade Racial. Na SETR, Do Carmo será responsável por ampliar os programas de empregabilidade, em um momento em que o Paraná alcançou a menor taxa de desemprego de sua história, com 3,3% em 2024. O Estado também se destacou por criar 128 mil vagas de trabalho no ano passado, figurando entre os quatro que mais geraram empregos no Brasil.

Continua após a publicidade

Essas nomeações fazem parte de uma série de mudanças no secretariado do governador Ratinho Junior, que já havia anunciado outros nomes, como Leonaldo Paranhos para o Turismo e Rafael Greca para o Desenvolvimento Sustentável.