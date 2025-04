Previsão para Abril é de temperaturas acima da média e chuvas escassas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para o mês de abril temperaturas acima da média nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e uma pequena parte do Nordeste. Essas áreas também devem registrar chuvas mais escassas, seguindo a tendência observada durante o verão, que terminou no último dia 20 de março. O balanço da estação revelou que, apesar da influência do fenômeno La Niña, o verão de 2025 foi o sexto mais quente desde 1961. Enquanto a faixa norte do país registrou chuvas acima da média histórica, o Centro-Oeste, Sudeste e partes do Sul enfrentaram precipitações abaixo do esperado.

Continua após a publicidade

O Inmet destaca que as chuvas não foram suficientes para recuperar os estoques hídricos do solo, que continuam prejudicados pelas secas e incêndios florestais frequentes nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. As previsões para abril indicam que o centro-sul do Brasil e áreas pontuais do Nordeste terão temperaturas acima de 24°C. Por outro lado, o Norte e o Nordeste devem apresentar temperaturas dentro da média histórica, com termômetros marcando entre 26º e 28º.

A previsão aponta para chuvas mal distribuídas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com maior concentração no leste do Sudeste. No Sul, a seca será mais perceptível no extremo-sul do Rio Grande do Sul e na parte central de Santa Catarina. Em algumas áreas da Região Sul, as chuvas podem ultrapassar a média e ajudar na recuperação do solo. Para o outono, que começou em 20 de março e vai até 20 de junho, as chuvas devem persistir principalmente na faixa norte do país, mas a redução das precipitações será notada na parte central do Brasil à medida que a estação avança.

Continua após a publicidade

A meteorologista do Inmet, Danielle Ferreira, ressalta que, no final do outono, a tendência é de um período seco. Na Região Sul, as chuvas devem retornar ao Rio Grande do Sul a partir de maio. Quanto às temperaturas, o outono deve registrar valores acima da média no centro-sul do país, com possíveis entradas de massas de ar frio, que podem gerar temperaturas mais amenas, inclusive geadas em áreas mais elevadas do Sul.