Homem é preso após ameaçar a ex-cunhada grávida com um machado

Um homem foi preso pelo crime de violência doméstica após ameaçar a ex-cunhada, que está grávida, com um machado. O caso foi registrado na noite do último sábado (29) em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h00 para prestar atendimento a uma situação de violência doméstica registrada em uma residência na região Central do município onde um homem ameaçava uma família com um machado. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher grávida de cinco meses que é ex-cunhada do suspeito relatou que o indivíduo foi até a residência da família atrás de sua irmã, que é ex-mulher do homem e tem uma medida protetiva contra ele, e passou a ameaçar ela e sua família com um machado. Em seguida, o agressor deixou o local.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências e encontraram o indivíduo na Praça Central do município. Ele estava portando o machado utilizado para ameaçar as vítimas e foi preso sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.