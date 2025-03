Jovem é esfaqueada pelo próprio namorado em Cornélio Procópio

Na noite da última quinta-feira (27), a Polícia Militar de Cornélio Procópio foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Vitorino Gomes onde, segundo as informações, uma jovem de 20 anos de idade havia sido esfaqueada pelo próprio namorado.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela PM, o acionamento aconteceu depois que a jovem havia sido atacada e, ao chegarem no local, os policiais a encontraram com o antebraço direto esanguentado e realizaram a contenção do sangramento.

Durante o atendimento, os policiais a indagaram sobre o que teria acontecido, momento em que a jovem contou que seu namorado, um jovem que também tem 20 anos de idade, havia desferido golpes com uma faca contra ela. A reportagem não teve acesso às informações sobre o início da confusão.

Frente à situação, a jovem foi encaminhada até a Santa Casa e, posteriormente, os policiais iniciaram as diligências para encontrar o jovem, que havia fugido do local. Contudo, ainda na noite de ontem, os policiais encontraram o autor na rua Amazonas. Quando encontrado, o jovem passou por uma abordagem e revista pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado com ele.

Frente aos fatos, o jovem foi informado sobre seus direitos constitucionais e foi algemado pelos policiais, que o levaram para a Polícia Judiciária para esclarecimentos da situação. O caso deve ser investigado e as providências cabíveis devem ser tomadas.