Mulher é presa após furtar produtos de limpeza em posto de saúde e trocar por drogas

Na última quinta-feira (27), uma senhora de 50 anos de idade foi presa em São Sebastião da Amoreira após ter furtado produtos de limpeza de um posto de saúde e ter trocado os objetos por drogas.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a situação aconteceu na rua Antônio Rodrigues de Moraes onde, segundo uma das enfermeiras da unidade de saúde, que acionou a polícia, a mulher havia entrado no prédio, arrombado a porta da sala de limpeza e roubado diversos produtos.

No local, a enfermeira acessou as câmeras de segurança, onde os policiais conseguiram ver a mulher entrando pelo portão principal da unidade e indo em direção à sala onde ficam os produtos.

De acordo com as imagens, a porta estaria trancada e para conseguir entrar, a mulher arrombou a porta, causando dano a patrimônio público, fato que também deve ser respondido judicialmente. Após conseguir entrar na sala, as imagens mostram a mulher pegando vidros de amaciante, sabão líquido e sabão em pó, além de seis tapetes de chão e colocar todos os objetos furtados dentro de uma mochila preta. Depois de ter colocado todos os produtos dentro da mochila, a mulher fugiu do local.

Frente as informações, a equipe iniciou um patrulhamento com o objetivo de encontrar a mulher. Não muito depois, os policiais encontraram a mulher na rua Joviniano Monteiro, próximo à sua casa. Ao avistarem a mulher, os policiais notaram que a mesma carregava uma mochila preta, e então deram voz de abordagem a ela.

A mulher acatou às ordens policiais e, em seguida, a equipe iniciou uma revista pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram em um dos bolsos da calça da mulher uma pedra de crack, de aproximadamente uma grama. Já na mochila, foram encontrados os tapetes que haviam sido furtados da unidade de saúde.

Indagada sobre o furto no posto, a mulher confessou que havia acabado de furtar os tapetes, assim como os produtos de limpeza. Porém, a mulher também confessou que havia trocado os produtos na pedra de crack, além de uma nota de R$ 10,00 e também afirmou que não contaria aos policiais para quem teria entregue os produtos.

Frente aos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Assaí, junto aos objetos coletados, para os devidos procedimentos cabíveis ao caso.