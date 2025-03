Mulher acusa ex de ter furtado R$ 14 mil dela em Siqueira Campos

Nesta quinta-feira (27), uma mulher compareceu à delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos para realizar uma denúncia onde, segundo ela, seu ex-convivente havia furtado cerca de R$ 14 mil dela. Por outro lado, o acusado disse à polícia que o dinheiro havia sido utilizado para comprar coisas para a casa, além de ter pago saídas durante a noite.

De acordo com as informações coletadas com exclusividade pela reportagem da Folha, a mulher estava morando com o homem há cerca de um mês e, após a separação, que não foi detalhada à reportagem, a mulher compareceu à delegacia acusando o ex de ter furtado cerca de R$ 14 mil dela.

Conforme a denúncia levantada pela mulher, o homem havia pego R$ 10 mil de um carro que ela vendeu e não deu conta do dinheiro para ela, além de ter sacado cerca de R$ 4 mil em sua conta bancária. Além disso, a mulher também contou à polícia que havia conversado com uma outra ex do homem, que contou a ela que o mesmo teria acontecido anteriormente.

Frente às acusações, a polícia conversou com o acusado, que afirmou ter utilizado o dinheiro apenas para compras da casa e para sair durante a noite com ela. Conforme explicou o homem à polícia, a mulher ainda havia passado o cartão e a senha para que ele pudesse utilizar o dinheiro.

Dados os depoimentos sobre a situação, foi registrado um boletim de ocorrência e instaurado um inquérito para dar continuidade ao caso e, posteriormente, serem tomadas as devidas providências.