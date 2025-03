Ribeirão Claro recebe o primeiro desafio de Beach Tennis neste final de semana

No próximo sábado (29) a cidade de Ribeirão Claro realizará a primeira edição do Desafio de Beach Tennis, que promete agitar a cidade durante o final de semana. A Prainha da Cachoeira será o palco das disputas, que começam a partir das 08h00 e contam com diversas categorias entre atletas iniciantes.

As disputas da modalidade começam no sábado com as partidas das categorias iniciantes feminina, masculina e também uma categoria mista. O primeiro jogo será da categoria feminina, com início às 08h00, enquanto a categoria masculina joga a partir das 10h30. Já no período da tarde, serão as disputas da categoria mista, sendo que os jogos começarão a partir das 14h00.

No segundo dia do desafio, no domingo (30), serão realizadas as disputas da categoria D/C, nas mesmas categorias do dia anterior. Assim como no sábado, as partidas começam com a categoria feminina às 08h00, seguidas das disputas da categoria masculina e, por fim, as disputas da categoria mista, a partir das 14h00.

Portanto, além de proporcionarem um ambiente de diversão para o público, as premiações do desafio prometem partidas acirradas em busca do título de campeão para as duplas. A dupla que conquistar o primeiro lugar levará para a casa, além de um troféu, a quantia de R$ 300,00, enquanto a dupla que ficar em segundo lugar levará uma medalha e R$ 150,00.

Completando o pódio da competição, assim como em outros campeonatos, o desafio também terá a terceira colocação, que não receberá prêmio em dinheiro, mas levará uma medalha para a casa.

No entanto, este final de semana promete ser agitado e com muita diversão e incentivo ao esporte no município de Ribeirão Claro, que inicia uma trajetória com a primeira edição do Desafio de Beach Tennis no município.