Homem vai ao banco e quando retorna para casa encontra sua mãe morta

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de morte registrada na manhã desta quarta-feira (16) em uma residência situada ao município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para comparecer a Vila Independência para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia encontrado sua mãe morta. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante relatou que convive com sua mãe, uma mulher de 72 anos, e nesta data, saiu de casa para ir até o banco. Neste período, sua mulher entrou em contato com ele informando que havia batido várias vezes na porta do quarto da idosa, mas a mulher não respondia. Ao voltar para residência, o homem arrombou a porta do cômodo e se deparou com a mãe desfalecida.

Diante da situação, foram acionadas as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar, sendo constatado pelo médico que a mulher havia morrido acerca de uma hora por causas naturais.

Frente aos fatos, o corpo da idosa foi liberado para equipe funerária.