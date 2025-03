Acidente com caminhão deixa caminhonete destruída e dois feridos na PR-092

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão, registrado na noite desta quarta-feira (26), deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 19h30 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. A caminhonete Ford F100 e o caminhão VW 28.460 seguiam no mesmo sentido da rodovia quando se envolveram em uma colisão lateral no início da terceira faixa que fica próximo a Barraca do Mineiro.

Com o impacto, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o barranco as margens da rodovia. Com o impacto, a cabine da caminhonete ficou destruída. Um homem de 75 anos que dirigia o veículo e o passageiro, um homem de 60 anos, conseguiram sair da caminhonete e foram amparados por populares até a chegada da ambulância que encaminhou os dois ao hospital. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. Ele permaneceu no local prestando apoio as vítimas.

Devido ao acidente, o trânsito chegou a ser interditado no local para limpeza da pista que ficou com vários objetos espalhados, além da remoção do veículo que ficou parcialmente sobre a pista sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz. A reportagem da Folha esteve no local e o trânsito foi liberado por volta das 23h30.