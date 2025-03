Prefeitos de Jaguariaíva e Sengés vão compor a nova Mesa Diretora da Associação dos Municípios do Paraná

A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) elegeu, nesta terça-feira (25), sua nova diretoria para o biênio 2025/2027. A chapa “Juntos pelo Desenvolvimento do Paraná”, liderada pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto (PL), foi a vencedora do processo, que aconteceu na sede da entidade, em Curitiba.

A nova diretoria será composta por prefeitos da região dos Campos Gerais, com destaque para o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda (PL), e o prefeito de Sengés, Gerson Nunes (PSD). Juca Sloboda assume a presidência da Frente Municipalista da Saúde, cargo que considera um grande desafio, principalmente pelo histórico de atuação na área, como presidente do CimSamu. "Queremos fortalecer o setor, principalmente nos municípios do interior, que ainda enfrentam grandes dificuldades na saúde. A nossa principal missão será reivindicar melhores condições para os hospitais regionais", destacou Sloboda.

A prefeita de Carambeí, Elisangela Pedroso (PL), assumirá o cargo de 2ª Tesoureira no Conselho Diretor da AMP. Ela ressaltou a importância da representatividade para os municípios dos Campos Gerais, afirmando que o cargo de tesoureira é uma função de grande responsabilidade dentro da instituição. "É uma grande oportunidade para nossa região, que agora terá uma participação significativa dentro da AMP, garantindo maior representatividade no estado", afirmou Elisangela.

Outro integrante da diretoria da AMP é o prefeito de Ipiranga, Douglas Modesto (PL), que também integra a Frente Municipalista de Saúde. Já o prefeito de Palmeira, Altamir Sanson (PSD), foi escolhido para compor a Frente Municipalista de Relações Internacionais.

Gerson Nunes, prefeito de Sengés, também destacou a relevância de sua participação na diretoria da AMP. "Fazer parte da Frente Municipalista da Saúde é uma grande responsabilidade, e esta é uma oportunidade de fortalecer a luta por melhorias nesse setor essencial. A presença de prefeitos dos Campos Gerais na AMP reforça nossa representatividade e a força da nossa região", declarou Nunes.

A eleição da nova diretoria da AMP evidencia o fortalecimento da presença dos Campos Gerais na política estadual, com foco na melhoria das condições para os municípios da região.