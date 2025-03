Salto do Itararé divulga detalhes para a prova do PSS de Enfermeiro Padrão

Na última quarta-feira (26), a prefeitura de Salto do Itararé divulgou um edital contendo os detalhes sobre local, horário e exigências para aqueles que vão participar da prova do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de Enfermeiro Padrão, que será realizada no próximo domingo (30).

De acordo com as especificações divulgadas no edital, a prova acontecerá na Pré Escola Salvador Esposito, que fica localizada na rua Eduardo Bertoni Junior, na Vila Alta. Segundo as exigências, os participantes não podem chegar depois das 08h00 no local, pois não poderão realizar a prova caso haja atraso no horário de chegada.

O fato se dá pelo motivo de que os portões da Pré Escola estarão abertos restritamente entre as 07h30 e 08h00, e quando chegar a este horário, os memos serão fechados e aqueles que não conseguirem chegar antes, não entrarão no local. As provas terão início cinco minutos após o fechamento dos portões, ou seja, serão aplicadas às 08h05.

Contudo, os participantes devem ficar atentos para não perder a oportunidade de prestar o PSS e, possivelmente, conseguir sua vaga na área desejada.