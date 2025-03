Chuva forte deixa estragos em Cornélio Procópio

Na madrugada desta quarta-feira (26), uma forte chuva atingiu o município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, provocando inundações e danos estruturais em alguns pontos da cidade. Contudo, logo pela manhã a prefeitura deu início às obras e reparos nos locais mais afetados pela chuva.

Entre os principais problemas registrados no município, está o rompimento de uma antiga galeria pluvial na rua Paula Gomes, próximo à rua Ceará, que causou uma erosão sob o asfalto. Portanto, para conter os danos, a prefeitura iniciou a substituição da tubulação e a recuperação dos bueiros no local. Com isso, a via ficará interditada nos próximos dias, e a previsão é de que a obre dure de 10 a 15 dias.

Além do rompimento da galeria, inundações foram registradas na cidade e estão atribuídas, principalmente, a falhas no sistema de drenagem urbana e projetos já estão sendo protocolados para recuperar a situação.

Contudo, a prefeitura orienta a população a evitar áreas que foram alagadas e que estão em situação de risco, além de seguir as recomendações das equipes de emergência enquanto os trabalhos de recuperação estiverem em andamento.