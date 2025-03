Filho fica louco de cocaína é preso por ameaçar agredir os próprios pais

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (25) suspeito de utilizar drogas e realizar ameaças contra os próprios pais. A ocorrência foi registrada no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um indivíduo estaria bêbado ameaçando seus pais. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Marques do Rerval, na Vila Santana, para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram o suspeito que estava alterado. Ao ser indagado sobre situação, contou a equipe que antes de ameaçar os pais havia cheirado cocaína e ingerido bebidas alcoólicas.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.