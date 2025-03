Governador libera novos recursos para pavimentação no Norte Pioneiro

No início de março, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o investimento de R$ 31,6 milhões no programa Asfalto Novo, Vida Nova, que viabilizará a pavimentação de ruas e projetos de iluminação pública em seis novos municípios paranaenses: Cruzeiro do Sul, Jaboti, Leópolis, Santa Mônica, Salto do Itararé e Marilena. Desse total, R$ 29,2 milhões são recursos a fundo perdido do Governo do Estado, enquanto R$ 2,4 milhões representam contrapartidas das prefeituras.

O programa, em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), destina, nesta primeira fase, R$ 500 milhões para pavimentar 100% das áreas urbanas de 160 municípios com até 7 mil habitantes. Além da pavimentação, a iniciativa inclui a substituição da iluminação pública por luminárias de LED, mais eficientes e sustentáveis, e a construção de calçadas, galerias pluviais e arborização. A meta do Governo do Estado é atender, até 2026, todas as cidades com até 25 mil habitantes.

Ratinho Junior destacou que o Asfalto Novo, Vida Nova é o maior programa de pavimentação asfáltica do Brasil. Até o momento, 19 municípios já assinaram contratos para iniciar as obras, com investimentos que somam R$ 94,3 milhões. O programa é operacionalizado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid), com a análise dos projetos feita pelo Paranacidade.

Segundo o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, mais seis municípios estão prontos para assinar contratos e dar continuidade ao processo de licitação. "São investimentos importantes que vão garantir conforto e saúde à população, eliminando o barro e a poeira das ruas", afirmou Pimentel.

Jaboti, no Norte Pioneiro, será o município com o maior investimento, recebendo R$ 6,4 milhões para pavimentação e iluminação de LED em áreas urbanas e rurais. Deste total, R$ 5 milhões são recursos do Governo do Estado, e R$ 1,4 milhão, contrapartida do município. O prefeito Régis William destacou que a população de menor renda será a principal beneficiada, especialmente aqueles que enfrentam problemas com barro e poeira nas ruas.

Em Salto do Itararé, também no Norte Pioneiro, o município recebeu R$ 5 milhões a fundo perdido para pavimentação de 32 ruas, com a previsão de que 95% das vias urbanas sejam asfaltadas. O prefeito Paulo Sérgio Fragoso da Silva ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar essas obras.