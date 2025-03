Acidente deixa motorista e casal de idosos feridos no Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta segunda-feira (24) deixou três pessoas feridas, entre elas, um casal de idosos. A situação foi registrada na PR-855 no trevo que dá acesso a cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30 e envolveu um automóvel VW/Gol com placas de Santa Mariana e uma GM Montana com placas de Londrina.

Conforme relatos de testemunhas, a Montana seguia pela rodovia no sentido Andirá a Bandeirantes quando acabou atingindo o Gol que cruzava a pista. Na caminhonete, estavam um homem de 65 anos e uma mulher de 61. Ambos ficaram feridos sendo socorridos e encaminhados a Santa Casa de Bandeirantes. O motorista do Gol, um homem de 59 anos, também ficou ferido e foi levado ao hospital.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomando as providências cabíveis ao caso.