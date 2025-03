Gol com placas de Wenceslau Braz se envolve em acidente em Salto do Itararé

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida na manhã do último domingo (23). A situação foi registrada na rodovia PR-151 em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 e envolveu um automóvel VW/Gol com placas de Wenceslau Braz e um GM Corsa Classic.

Conforme os relatos colhidos no local, a motorista do Gol teria tentado cruzar a rodovia quando foi atingida pelo Classic que seguia pela pista sentido Siqueira Campos a divisa com o estado de São Paulo.

Com o impacto, um homem de 48 anos que conduzia o Classic teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já a motorista do Gol não ficou ferida. Ela realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.