Homem é preso após ameaçar matar mulher e abusar das duas filhas

Um homem foi preso neste domingo (23) suspeito de ameaçar a esposa e abusar das filhas. A ocorrência foi registrada no município de Nova América da Colina onde a vítima procurou socorro na casa de familiares e o suspeito foi detido em Santa Cecília do Pavão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça contra uma mulher e abuso de incapazes. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação. No local, a vítima relatou que mora em Santa Cecília do Pavão, mas estava abrigada na residência de parentes em Nova América da Colina devido a estar com medo do marido que postou vídeos de um revólver calibre 38 realizando ameaças contra ela. Além disso, a mulher contou que o homem estava abusando de suas duas filhas menores.

Diante dos relatos da vítima, a equipe do Conselho Tutelar foi acionada para prestar apoio no atendimento a ocorrência, visto que a situação envolve menores de idade.

Na sequência, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria no sítio de um familiar que fica próximo ao Patrimônio do Cedro. Com isso, os policiais foram até o local e encontraram o suspeito transitando em uma motocicleta. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser questionado sobre o revólver o indivíduo disse que a arma estava em sua casa. Na residência, os policiais encontraram a arma de fogo que foi apreendida.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Assaí juntamente com a arma apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.