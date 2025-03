Avó e neta são encontradas mortas ao lado de mensagem escrita com sangue

Uma mulher de 53 anos e sua neta, uma criança de 11 anos, foram encontradas mortas no último sábado (22) em uma residência situada ao município de Jataizinho. Conforme as informações da Polícia Militar, havia uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo das vítimas.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela equipe da Polícia Militar, o corpo das vítimas foi encontrado pelo filho da mulher que é tio da criança. Ele relatou aos policiais que foi até a residência para visitar a mãe e, ao chegar ao local, encontrou ela e a criança deitadas em uma cama. Ainda conforme as informações, havia sinais de violência no local e as vítimas tinham lençóis enrolados no pescoço.

Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi uma mensagem escrita com sangue na parede. Conforme o boletim, a frase dizia “Desculpa Mae”.

A equipe da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar início às investigações e recolher o corpo das vítimas. Ainda conforme a PC, dois suspeitos foram ouvidos e liberados.

O caso segue sendo investigado.