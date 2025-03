Homem furta shampoos, vende para comprar crack e é preso no Norte Pioneiro

Na última quinta-feira (20), um homem de 25 anos de idade foi preso após furtar dois frascos de shampoo de uma farmácia no centro de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Além de ter furtado os produtos do estabelecimento, o indivíduo confessou à polícia que havia vendido os frascos e utilizado o dinheiro para comprar uma pedra de crack.

De acordo com as informações do boletim oficial da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 11h00, mas a equipe foi acionada apenas por volta das 13h00, por uma das funcionárias da farmácia. Conforme relatou a funcionária aos policiais, o individuo entrou no estabelecimento, pegou dois frascos de shampoo e saiu correndo do local.

Através das câmeras de segurança, os policiais constataram os fatos relatados pela funcionária, além de visualizarem as roupas do indivíduo, que estava vestido com uma camiseta preta do time Corinthians, calça jeans e boné preto no momento em que entrou no estabelecimento.

Com as imagens das câmeras, os policiais conseguiram identificar o indivíduo, que é bastante conhecido na cidade pelo envolvimento com furtos em diversos estabelecimentos comerciais do município.

Frente ao reconhecimento, os policiais se dirigiram até a residência do suspeito, onde foram atendidos pela avó do indivíduo, que contou que o neto estava nos fundos da casa. Com isso, os policiais entraram na residência e encontraram o homem. Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com ele.

Contudo, quando questionado sobre o furto, o suspeito confessou o crime, além de relatar aos policiais que havia vendido os dois frascos de shampoo por R$ 10,00 e utilizou o dinheiro para comprar uma pedra de crack.

Frente aos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Santa Casa para realização de laudo de integridade física e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante. A vítima compareceu à delegacia e manifestou desejo de representar criminalmente contra o autor do furto.