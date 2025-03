Estado vai investir R$ 19 milhões na conservação de estradas rurais no Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou terça-feira (18) a sessão de disputa da licitação para conservar 294,99 quilômetros de rodovias rurais não-pavimentadas do Norte Pioneiro do Paraná, além das regiões do Norte e Vale do Ivaí. O valor total das propostas com melhor classificação é de R$ 19.147.813,50.

A empresa Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. foi a melhor classificada na disputa dos dois lotes da licitação, com proposta de preços de R$ 8.196.660,00 no lote 1, que teve 12 participantes; e R$ 10.951.153,50 no lote 2, que teve 11 participantes. Agora ela deve encaminhar planilhas de preços adequadas a suas propostas para análise de pregoeira da Superintendência Regional Norte do DER/PR, que conduziu a sessão no portal Compras.gov.

O edital prevê os serviços de cascalhamento; regularização por patrolamento; regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito; preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento.

Também serão realizados serviços para melhorar a drenagem de águas nos trechos, como escavação de vala lateral rasa, de bueiros e valas de drenagem; escavação para saída d’água; e implantação de bueiros simples tubulares de concreto e de bocas de bueiro; entre outros. Após a conclusão da licitação e assinatura dos contratos, o prazo de execução será de 730 dias corridos, com serviços realizados de forma rotineira durante este período.

Atualmente estas vias recebem melhorias por meio de equipes de administração direta da superintendência, mas os contratos vão garantir um volume maior e mais frequente de serviços, facilitando o deslocamento de moradores lindeiros aos centros urbanos e o escoamento da produção nessas regiões.

Contudo, na região do Norte Pioneiro do Paraná, as obras serão realizadas nas cidades de Assaí, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, que fica próxima à região.