Policiais salvam a vida de jovem em Wenceslau Braz

Policiais militares de Wenceslau Braz agiram rápido e salvaram a vida de um jovem na madrugada desta quarta-feira (19) após o rapaz tentar atentar contra a própria vida.

De acordo com as informações apuradas pelo portal JNN e confirmadas pela reportagem da Folha, a equipe policial foi acionada já na madrugada da quarta-feira por uma mulher que pedia ajuda para salvar a vida de seu filho. Diante do chamado, a equipe se dirigiu até uma residência que fica situada a região Central do Município.

No local, os policiais foram recebidos pela mãe do rapaz que contou a equipe que familiares encontraram o jovem pendurado em uma corda que estava presa ao teto do seu quarto. Na sequência, a equipe encontrou o rapaz desacordado em sua cama, sendo informado que ele havia ingerido uma quantidade de remédios controlados.

Após averiguar que o jovem tinha sinais vitais, a equipe policial colocou a vítima na viatura e encaminhou ao Hospital de Caridade São Sebastião. O jovem chegou a conversar com a equipe durante o trajeto e os policiais mantiveram o diálogo lhe acalmando até o início do atendimento médico.

Diante dos fatos, o rapaz foi medicado e permaneceu internado para observação acompanhado de seus familiares.