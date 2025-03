Preso mais um estuprador de crianças em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos em parceria com a Polícia Civil e Nucria (Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime) prenderam um homem que estava foragido pelo crime de estupro de vulnerável. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (20) em Paranaguá, Litoral do Estado.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o homem que tem cerca de 60 anos estava foragido desde o ano de 2018 pelos crimes de estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor que teriam sido praticados em Siqueira Campos. Com isso, a delegacia local vinha investigando o caso e descobriu o paradeiro do indivíduo. Ele foi preso por equipes do Nucria e Polícia Civil em Paranaguá durante cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal de Siqueira Campos.

Ainda segundo as informações, o suspeito tentou resistir a prisão, mas acabou sendo detido e encaminhado ao Sistema Prisional onde permanece a disposição da Justiça.

A Polícia Civil conta com o apoio da comunidade para combater este tipo de crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190, 181 ou Disque 100.