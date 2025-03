Primeira Copa Caio promete agitar Japira no próximo mês

Japira está prestes a vivenciar momentos de agitação, diversão e fomento ao esporte com o início da primeira Copa Caio. Conhecida anteriormente como a Interbairros, a competição de futebol amador foi renomeada como forma de homenagear o ex-atleta Caio Henrique, que faleceu durante uma partida de futebol no ano de 2023 após ter sido atingido por um raio.

Apesar de ser a quarta edição da competição, esta será a primeira vez da disputa como homenagem ao jogador, dando início a um novo momento para o esporte japirense. Organizada para ser uma disputa entre equipes dos bairros do município, a Copa Caio já está com as inscrições abertas, e estão disponíveis para todos os atletas da cidade, desde que cumpram o requisito de ser eleitor em Japira.

De acordo com o secretário de Esportes da cidade, Fagner dos Santos, as inscrições já estão abertas, e cada equipe poderá inscrever no máximo 14 atletas para participar das disputas. Marcada para começar no dia 19, a competição realizará as disputas em todos os bairros da cidade, exceto a estreia e as finais, que serão realizadas na cidade.

Com o objetivo de fomentar o esporte no município, a Copa promete premiar a equipe campeã com um troféu, além de medalhas para os atletas. Conforme explicou Fagner, outras premiações também estão sendo estudadas, mas ainda não foram confirmadas e aguardam patrocínios para serem divulgadas.

UMA HOMENAGEM MARCANTE

A Interbairros já está sendo realizada pela quarta vez na cidade de Japira, porém, neste ano uma novidade emocionante vem com a edição de 2025 do campeonato. Nesta edição, a competição recebe o nome de Copa Caio, em homenagem ao ex-atleta Caio Henrique.

Caio estava disputando a primeira fase da Copa Regional de Futebol Amador de 2023, porém, no dia 10 de dezembro, durante uma partida na cidade de Santo Antônio da Platina, o atleta de 18 anos de idade foi atingido por um raio e, horas depois, veio a óbito.

O jogador representava a equipe da cidade de Japira no campeonato e, em sua homenagem, agora o campeonato Interbairros do município carrega seu nome, levando consigo seu legado e desejo pelo esporte.