Governo vai prorrogar benefícios fiscais para indústria do trigo no Paraná

A prorrogação dos benefícios fiscais do ICMS ao setor produtivo paranaense deve fortalecer a competitividade da indústria de trigo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta quarta-feira (19) com representantes do Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Paraná (Sinditrigo), que comemoraram a continuidade do incentivo. A medida, estabelecida pelo decreto 8.401/2024, assinado no final do ano passado, terá validade até 31 de dezembro de 2028, quando a nova Reforma Tributária entra em vigor. O objetivo é manter a competitividade do setor e apoiar a sustentabilidade das políticas fiscais estaduais.

A indústria de trigo no Paraná é responsável por 30% da moagem nacional e deve se beneficiar diretamente da prorrogação dos incentivos. O governador destacou que a medida visa industrializar ainda mais a produção agrícola do estado, que já se consolidou como um dos principais polos do agro no Brasil. "Queremos continuar consolidando o Paraná como grande industrializador do nosso trigo", afirmou Ratinho Junior, ressaltando o foco em atrair mais indústrias para a transformação do trigo em farinha para abastecer o mercado nacional.

A prorrogação dos benefícios fiscais foi solicitada pela Secretaria da Fazenda junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), e visa garantir a competitividade do setor, que já conta com investimentos significativos. Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a renovação do benefício traz previsibilidade ao setor, permitindo um planejamento mais seguro para os empresários. Os incentivos incluem créditos presumidos e redução da base de cálculo para diversos segmentos industriais.

O presidente do Sinditrigo, Daniel Kümell, ressaltou a importância do incentivo para o crescimento da indústria moageira, que existe há mais de 50 anos no Estado. Atualmente, o Paraná possui 67 moinhos industriais, responsáveis pela moagem de 3,8 milhões de toneladas de trigo anualmente, correspondendo a 30% da produção nacional. Cerca de 50% da farinha produzida no estado é destinada a outros estados.

A reunião contou com a participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Edson Vasconcelos, que também acompanhou a agenda com o governador.