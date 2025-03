Acidente mata professor e deixa duas mulheres feridas

Um grave acidente de trânsito entre um carro e um caminhão registrado no início da manhã desta terça-feira (18) deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na rodovia PR-855 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. As vítimas são três professores.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 07h00 na altura do km 4 da rodovia PR-855 e envolveu um automóvel VW/Gol e um caminhão de coleta de lixo. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista do Gol seguia pela rodovia no sentido Santa Mariana a Andirá quando se envolveu em uma colisão com o caminhão que transitava no sentido oposto.

No Gol, estavam três professores, sendo um homem de 38 anos que morreu no local e duas mulheres de 46 e 34 anos que foram socorridas e encaminhadas a Santa Casa de Bandeirantes para receber atendimento médico.

As equipes do IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil foram acionadas para recolher o corpo da vítima e dar início às investigações sobre as causas e circunstâncias do acidente.