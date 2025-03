Salto do Itararé abre PSS para cuidador infantil com salário acima dos R$ 2 mil

Na última terça-feira (18), a prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, iniciou as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) que busca preencher um cadastro reserva para o cargo de cuidador infantil. As inscrições permanecerão abertas até a próxima segunda-feira (24) e devem ser realizadas virtualmente através do site oficial do município.

A vaga está disponível como cadastro reserva, com uma remuneração total de R$ 2.189,77, com carga horária de 40 horas semanais, além de um único requisito mínimo, que é ter o Ensino Médio Completo.

Para se inscrever no PSS, os interessados em ocupar a vaga devem acessar o SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO e realizar suas inscrições até as 23h59 da próxima segunda-feira (24). Durante o ato de inscrição, os interessados deverão informar alguns dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, RG, CPF e outros documentos necessários.

Após a inscrição, os interessados submetidos a uma Prova Objetiva, que será aplicada pela Prefeitura Municipal no dia 6 de abril, sendo que os locais das provas serão divulgados no dia 3 do mesmo mês. A prova terá caráter classificatório e eliminatório, envolvendo as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 7 de abril, um dia após a prova, enquanto a classificação final da prova será divulgada no dia 14 de abril. Para mais informações sobre as inscrições, prova ou qualquer outra dúvida relacionada ao PSS ou à vaga, os interessados podem acessar o edital completo AQUI ou entrar em contato diretamente com a prefeitura para mais detalhes.