Ciclista de São José da Boa Vista vence competição e se torna campeão do Norte do Paraná

No último domingo (16), a cidade de Congonhinhas foi palco da abertura da Copa Norte Mountain Bike 2025, um dos eventos mais aguardados pelos amantes do ciclismo. Reunindo atletas de várias regiões do Paraná, a competição teve como grande destaque o ciclista Fernando Rizzi Cardoso, de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do estado, que se consagrou campeão da competição.

Conhecido carinhosamente como Fernandinho por amigos e familiares, o atleta enfrentou os melhores competidores do Estado em um percurso desafiador e repleto de trilhas técnicas. Com muita garra, talento e preparação, Fernandinho se destacou ao longo da prova e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, consagrando-se campeão da Copa Norte Mountain Bike 2025.

Sua vitória não foi por acaso. Fernandinho vem se dedicando há anos ao esporte e acumula um histórico de conquistas expressivas no ciclismo paranaense. Entre seus principais títulos, destaca-se o de campeão da categoria Master A1 em Guaruerí, além do vice-campeonato na categoria Elite em Siqueira Campos. O atleta também ostenta o título de bicampeão da categoria Elite em Castro, resultados que comprovam sua excelência e comprometimento com a modalidade.

A conquista em Congonhinhas reforça ainda mais o prestígio de Fernandinho no cenário esportivo regional. Enfrentando adversários experientes e de alto nível, ele demonstrou não apenas resistência e habilidade técnica, mas também a determinação de quem se entrega de corpo e alma ao esporte.

A vitória enche de orgulho a cidade de São José da Boa Vista, que celebra o feito de seu representante com entusiasmo. Fernandinho é exemplo de dedicação e persistência, características que o levaram ao topo do pódio e o consolidam como um dos grandes nomes do mountain bike na região. A expectativa agora é que ele continue colhendo frutos de seu esforço e represente ainda mais sua cidade nas próximas competições.