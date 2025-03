Carreta tomba e população saqueia carga de cerveja no Norte Pioneiro

Uma carreta carregada com cerveja tombou na rodovia BR-153 e a carga foi saqueada por populares. A situação foi registrada no domingo (16) no trecho da rodovia que passa por Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do Km 119. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o caminhoneiro de 29 anos seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção em uma curva e tombou as margens da rodovia.

Antes mesmo da chegada dos policiais, dezenas de pessoas se aproveitaram da situação e saquearam a carga de cervejas que era transportada na carreta. Segundo a PRF, o caso será investigado, pois não há “Liberação de Carga” e a situação configura crime de furto.

Felizmente, apesar do susto e do prejuízo, o motorista não ficou ferido.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.