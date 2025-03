Homem vai parar no hospital após dar tiro no próprio ombro em Tomazina

Um homem ficou ferido durante o fim de semana após dar um tiro nele mesmo. A ocorrência foi registrada no município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada na Rua Sebastião Martins Tosta. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que a equipe da secretaria municipal de Saúde estava prestando atendimento a vítima que apresentava um ferimento na região do ombro. Indagado sobre a situação, o homem disse que ele deu um tiro acidental e acabou sendo atingido. Os policiais ainda apreenderam dois estojos calibre 38 e um 380 já deflagrados, além de uma arma artesanal. Também foram apreendidos estojos 9mm, 357 e 12.

Frente aos fatos, a vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.

O caso deve ser investigado.