Idosa com Alzheimer que estava desaparecida em Cambará foi encontrada sã e salva

Na madrugada da última sexta-feira (14) uma idosa de 80 anos de idade havia desaparecido na cidade de Cambará. Após horas de busca, o Corpo de Bombeiros, com auxílio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar, a mulher foi encontrada sem ferimentos na manhã do último sábado (15).

O desaparecimento da idosa foi registrado na madrugada da sexta-feira, quando a filha da idosa percebeu sua ausência e acionou as autoridades por volta das 01h30. A senhora, identificada apenas como Dona Lia, sofre de Alzheimer e outros distúrbios, o que deixou a situação ainda mais preocupante para a família.

Contudo, durante as buscas iniciais, os bombeiros tiveram acesso a uma câmera de segurança, que mostrou a idosa entrando em uma área de mata da cidade, por volta das 06h30, o que auxiliou as equipes de resgate a traçarem uma estratégia para as buscas.

Durante as buscas, as equipes de resgate encontraram pegadas, o que indicou uma rota provável da idosa. Com isso, as equipes começaram a seguir os rastros e, após horas de busca, a idosa foi encontrada consciente e sem ferimentos aparentes.

Conforme relatou o Aspirante Poleto, do Corpo de Bombeiros, a idosa estava descansando e tentou entender o que estava acontecendo no momento do resgate.“Ela estava bem, sem lesões e consciente dentro das condições dela. Perguntava como tudo ocorreu e tentava compreender a situação. Foi uma operação muito bem-sucedida, envolvendo muitos profissionais e recursos”, destacou Poleto.

Após o resgate, a idosa foi encaminhada ao hospital local para uma avaliação médica e reencontrou-se com sua filha.

A operação contou com a participação de quatro bombeiros militares e três agentes da Defesa Civil, além de equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Para ampliar as chances de localização, foram utilizados drones, cães farejadores e viaturas do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, além de um caminhão especializado da unidade de Cambará.