Idosa cai no golpe da “prova de vida” e perde R$ 25 mil no Norte Pioneiro

Na última quinta-feira (13), uma senhora, moradora da cidade de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, foi ao destacamento da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência afirmando ter sido vítima de um golpe conhecido como “Prova de Vida”. De acordo com as informações, a mulher perdeu cerca de R$ 25 mil reais e a golpista se passou por uma funcionária do INSS.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o golpe teria acontecido na última terça-feira (11), quando uma mulher se passou por funcionária do INSS e solicitou a confirmação de dados pessoais da vítima. Não sabendo que se tratava de um golpe, a mulher passou todos os dados solicitados pela golpista.

Contudo, após o episódio, na tarde da última quinta-feira, a vítima foi informada por sua agência bancária de que diversos valores haviam sido retirados de sua conta. Segundo a agência, os golpistas retiraram dois Pix, sendo um no valor de R$ 9 mil e outro no valor de R$ 6 mil.

Além das transações via Pix, que totalizaram R$ 15 mil, a agência também informou que um boleto de R$ 10 mil também havia sido retirado de sua conta, totalizando R$ 25 mil de prejuízo. Contudo, foi constatado que a pessoa que realizou essas operações está vinculada ao CNPJ de uma empresa de promoção de vendas de uma outra cidade.

Frente aos fatos, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Jundiaí do Sul, que segue investigando o caso para tentar localizar o autor do crime.