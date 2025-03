Bebedeira termina em briga e homem fica em estado grave

NORTE PIONEIRO Há 4 horas Mulher é presa suspeita de ameaçar vítima de tentativa de feminicídio De acordo com as informações da Polícia Civil, suspeita é irmã do homem que teria tentado matar a vítima que ela ameaçou

NORTE PIONEIRO Há 8 horas Polícia investiga casal brazense que movimentou mais de R$ 45 milhões no “jogo do Tigrinho” Segundo as investigações, mulher atraia jogadores através das redes sociais com promessas de grandes ganhos acumulando um patrimônio milionário e fazendo lavagem de dinheiro