Siqueira Campos anuncia abertura de concursos culturais para a população

Nesta quarta-feira (12), o Departamento de Cultura da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, anunciou a abertura das inscrições para quatro concursos culturais no município, que envolvem escrita, arte e criatividade. Todos os concursos data limite para o prazo de inscrição e entrega das obras criadas para concorrer aos mais variados prêmios.

O município de Siqueira Campos é conhecido na região pelo incentivo e fomentação à cultura. Com os mais variados eventos que buscam trazer vida para a cultura local, a cidade se destaca entre as demais e, neste ano, já promete dar continuidade aos projetos, que têm gerado grande sucesso e repercussão entre os moradores.

Entre os concursos anunciados pelo Departamento de Cultura, estão a 6ª edição do Concurso de Presépios, a 5ª edição do Concurso Cultural de Poesia, a 5ª edição do Concurso Cultural de Escrita Criativa e a 2ª edição do Concurso Cultural de Arte.

6º Concurso de Presépios

Realizado pela 6ª vez, o Concurso de Presépios, realizado pelo Departamento de Cultura em parceria com a UNICESUMAR e a ASCIC, busca valorizar a tradição cultural do espírito natalino com expressões únicas sobre o nascimento de Jesus e a festa do Natal. Nesta oportunidade, os participantes concorrem a bolsas de estudo de até 90% de desconto em qualquer curso.

As inscrições para o Concurso de Presépios já estão abertas e os trabalhos criados pelos participantes devem ser entregues até o dia 3 de novembro na Casa da Cultura. Após a data final da entrega, os jurados irão selecionar os melhores presépios fabricados pelos participantes.

5º Concurso Cultural de Poesia

Já no Concurso Cultural de Poesia, realizado pela 5ª vez no município, o tema deste ano será “Colônia Mineira: Vultos de sua História!”. Aberto apenas para participantes que tenham mais de 18 anos de idade, o concurso é uma oportunidade para os participantes expressarem seus talentos literários e contribuir para a valorização da rica herança cultural de Siqueira Campos, já que a Colônia Mineira é um dos aspectos históricos de grande impacto para o desenvolvimento da cidade.

A organização do concurso selecionará as três melhores obras, sendo que os selecionados também receberão bolsas de até 90% de desconto em qualquer graduação, oferecidas pela Unicesumar, além de prêmios oferecidos pela ACISC. Para concorrer neste concurso, os interessados devem enviar suas obras até o dia 5 de agosto para a Casa da Cultura da cidade.

5º Concurso Cultural de Escrita Criativa

No Concurso Cultural de Escrita Criativa, os participantes terão a oportunidade de homenagear figuras marcantes da comunidade siqueirense. Destinado para crianças e adolescentes, este concurso é aberto para participantes entre 9 e 17 anos de idade, que serão divididos em três categorias, de acordo com suas idades.

As três melhores obras de cata categoria serão selecionadas para que seus autores, além das bolsas de até 90% de desconto, recebam certificados de participação, além de prêmios adicionais que ainda não foram definidos. Para participar deste concurso, os participantes devem entregar suas obras na Casa da Cultura até o dia 5 de agosto.

2º Concurso Cultural de Arte

Voltado para o tema “O que será que tem no Meu Museu Histórico de Siqueira Campos”, a 2ª edição do Concurso Cultural de Arte busca fomentar a criatividade dos participantes e homenagear o Museu Histórico de Siqueira Campos, que completará 33 anos. Destinado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade, o concurso oferece as mesmas premiações dos anteriores e as obras também devem ser entregues até o dia 5 de agosto na Casa da Cultura.

Para mais informações sobre a participação em quaisquer dos concursos apresentados pelo Departamento de Cultura, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3571-1122, ramal 606, ou enviar um e-mail para [email protected].