Siqueira Campos está com inscrições abertos para PSS da educação

Na última segunda-feira (10), o Governo Municipal de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, anunciou a abertura das inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado para a contratação de estagiários na área da educação municipal. As inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial do Governo Municipal.

De acordo com as informações divulgadas na página oficial do Governo Municipal de Siqueira Campos, as vagas estão abertas apenas para a contratação de estagiários, mas está aberto para profissionais da educação que tenham interesse de contribuir com a educação do município.

As inscrições estão abertas desde a última segunda-feira e permanecerão disponíveis até a próxima quarta-feira (19). Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o PORTAL DO GOVERNO MUNICIPAL e realizar sua inscrição.

Durante o ato de inscrição, os interessados precisarão divulgar alguns dados pessoais, como nome completo, CPF e RG, email, endereço e telefone para contato, além de apresentar sua escolaridade, ou seja, selecionar qual curso está realizando, sendo que as opções são Ensino Médio, Formação de Docentes, Pedagogia, Pós-Graduação ou outro curso superior da área de educação.

Portanto, a reportagem não teve acesso à quantidade de vagas disponíveis nem ao salário inicial para a ocupação das vagas.