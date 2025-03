Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro na entrada de Cornélio Procópio

Na manhã da última terça-feira (11), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na rua Francisco Lacerda Junior, na entrada do município de Cornélio Procópio. A colisão foi registrada por volta das 10h00 e mobilizou o Corpo de Bombeiros para atender uma mulher, que ficou ferida com a colisão.

De acordo com o cabo Soares, ao chegar ao local, a equipe constatou que a condutora da moto, uma mulher de 56 anos, havia sofrido escoriações no braço, joelho e membros superiores, além de uma luxação no joelho direito, que precisou ser imobilizado devido à intensa dor e falta de mobilidade. Ela também apresentava ferimentos na região da face, incluindo cortes e sangramento nos lábios.

Testemunhas informaram que a vítima teria perdido a consciência no momento da colisão, mas, ao ser atendida pelos socorristas, já estava consciente e orientada. Ela relatou que já possuía um problema prévio no joelho lesionado.

A motociclista pilotava uma Honda CB Twister e colidiu contra um Fiat Punto, que realizava uma conversão no momento do acidente. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Cornélio Procópio para avaliação médica.