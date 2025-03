Homem descontrolado se joga em lago e morre afogado no Norte Pioneiro

Um homem morreu afogado após se jogar em um lago que fica situado ao município de Andirá, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta quarta-feira (12).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a um lago que fica na Rua Moacir Bueno de Godoy onde um homem havia morrido afogado. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram os socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que confirmaram o óbito da vítima. Segundo os relatos de dois vigilantes que estavam de serviço no local, a vítima apareceu por volta da 01h00 no parque e aparentava estar transtornada ou sob efeito de alguma droga. Após eles pedirem para que o rapaz fosse embora, o mesmo pulou no lago. Os seguranças ainda informaram que retiraram o indivíduo do lago e tentaram socorrer o rapaz, mas sem sucesso.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada a equipe da Polícia Civil e o IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.