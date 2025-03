Suspeito de matar idoso é preso em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, realizou nesta terça-feira (11) a prisão de um suspeito de envolvimento com um latrocínio registrado no município no ano de 2023 onde um idoso foi morto durante um assalto na zona rural do município.

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, o crime aconteceu em maio de 2023. Na ocasião, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar atendimento a um idoso que estaria ferido em uma residência situada ao bairro São Lucas, acerca de 7 km da cidade. Porém, quando chegaram ao local os socorristas contataram que o homem de 86 anos estava morto.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência a ocorrência. Durante as investigações, os policiais descobriram que o idoso havia sido vítima de um latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Três indivíduos foram apontados como autores do crime, sendo que dois já estavam presos e o terceiro foi preso nesta terça-feira em Siqueira Campos.

Frente aos fatos, o homem foi encaminhado ao Departamento Penitenciário onde fica à disposição da Justiça. Ele e os comparsas aguardam julgamento.