DER abre licitação para obra de R$ 1,3 milhão no Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está promovendo uma licitação para a construção de um novo bueiro tubular metálico na PR-436, no município de Ribeirão do Pinhal, localizado no Norte Pioneiro. O investimento na obra será de R$ 1.364.425,85, com prazo de execução de 120 dias.

O processo licitatório será realizado por meio de pregão eletrônico, com a sessão de disputa marcada para o dia 26 de março, às 14h, no portal Compras.gov. Durante o pregão, as empresas interessadas farão ofertas de valores cada vez menores para a execução do projeto, até que uma delas seja considerada a melhor classificada.

A obra prevê a construção de um bueiro metálico no km 56+900, no perímetro urbano de Ribeirão do Pinhal. O novo bueiro substituirá um antigo dispositivo de concreto, um bueiro circular triplo, que foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a região recentemente. O projeto inclui a limpeza do terreno próximo à pista, demolição do pavimento e dos dispositivos de concreto no local, além do desvio do tráfego de veículos para vias municipais durante a execução dos trabalhos.

O bueiro metálico terá 4,2 metros de diâmetro e 22,57 metros de comprimento, com alas de concreto em ambas as extremidades. Após a instalação do bueiro, a pista será reconstruída e os dispositivos de drenagem superficial serão revitalizados. Entre os serviços previstos estão a instalação de meio-fio, sarjetas, dissipadores de energia e entrada de água. Também será realizada a nova sinalização horizontal ao longo do trecho e a execução de outros serviços complementares necessários para garantir a segurança e a funcionalidade da via.

A obra é uma das iniciativas do DER/PR para melhorar a infraestrutura rodoviária do estado, especialmente em áreas que sofreram com os impactos das intempéries e necessitam de intervenções para garantir a segurança dos motoristas e a durabilidade das estradas.