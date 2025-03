Suspeito é preso após invadir residência e ficar tocando o pênis

Um homem foi preso na manhã do último domingo (09) após invadir o quintal de uma residência, causar danos e mostrar o pênis. O caso foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 06h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um suspeito havia invadido uma residência no bairro Jardim Morumbi. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante informou que, por volta das 05h00, um suspeito invadiu sua residência e ficou cerca de uma hora em seu quintal. Ao analisar as imagens da câmera de vigilância, notou ainda que em vários momentos o indivíduo colocava o pênis para fora da calça e ficava se tocando. Segundo a vítima, ele só acordou quando escutou os latidos do cachorro da vizinha. O intruso ainda quebrou o vidro de umas das portas do veículo da vítima.

Diante da situação e em posse das imagens, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, sendo que os policiais descobriram que ele mora na mesma rua da vítima. Indagado sobre a situação, o indivíduo negou ter realizado os atos, mas não pode fugir das imagens registradas pela câmera de vigilância.

Frente aos fatos, ele foi preso e levado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.